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Минобороны заявило об уничтожении более 50 бойцов ВСУ ракетным ударом в Купянске

Минобороны заявило об уничтожении свыше 50 бойцов ВСУ в пункте дислокации в Купянске
СюжетМинобороны:

Фото: Leo Correa / AP

Во временном пункте дислокации 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетным ударом были уничтожены более 50 украинских военнослужащих. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что пункт дислокации украинских военнослужащих находился в районе населенного пункта Купянск в Харьковской области. Также ракетным ударом удалось ликвидировать 12 единиц специальной военной техники.

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28 сентября оборонное ведомство отчитывалось о поражении пунктов дислокации украинской тактической группы «Чайка». Она находилась на острове Хортица в Запорожской области.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства в ходе телеобращения, подчеркнув, что призыву будут подлежать только те россияне, которые находятся в запасе. В некоторых регионах план по мобилизации граждан уже выполнили.

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Анастасия Шейкина
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