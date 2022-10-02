В сети посмеялись над Байденом после трюка Трампа с ручкой

Пользователи сети начали шутить над Джо Байденом после трюка Дональда Трампа с ручкой

Пользователи сети начали шутить над действующим президентом США Джо Байденом после трюка экс-главы государства Дональда Трампа с ручкой. Поводом для обсуждения стал ролик, в котором Трамп на лету ловит ручку и кепку.

«Посмотрел, как Дональд Трамп два часа импровизировал на субботнем ралли, подбрасывая и хватая шляпы и ручки. Можете представить, чтобы Джо Байден так сделал?» — спросил в Twitter пользователь touchyterrapin.

«Единственное, что Джо может делать два часа, так это спать», — ответил пользователь HelloUniverse. Юзер bigcaftx предположил, что Байдену «понадобилась бы перезарядка через два часа».

«Байден бы упал и сломал бедро, если бы попытался что-то поймать», — пошутил комментатор WhiskyAviator. Некоторые отметили, что американский президент еле ходит. При этом другие пользователи заявили, что выполнять трюки и привлекать внимание — не то, что требуется от главы государства.

Ранее президент США Джо Байден оговорился и поблагодарил американских солдат за эгоизм, который они проявили в войне на Ближнем Востоке. А во время визита в Израиль Байден допустил оговорку на тему холокоста. Он перепутал созвучные в английском языке слова honor («честь», «достоинство») и horror («ужас») в речи о возвращении к мемориальному комплексу Яд Вашем (посвящен истории холокоста).