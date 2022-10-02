Президент России Путин назначит врио глав новых регионов России в течение 10 дней

Президент России Владимир Путин назначит временно исполняющих обязанности (врио) глав новых регионов России в течение 10 дней со дня их вхождения в Россию. Об этом следует из текста постановлений Конституционного суда (КС) РФ.

Путин назначит губернаторов Херсонской, Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на период до вступления в должность избранного в соответствии с законодательством России губернатора.

Ранее Конституционный суд России одобрил пакет документов о принятии четырех субъектов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — в состав РФ.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР и в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней «за» проголосовали 99,23 процента, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской и Запорожской областях — 87,05 и 93,11 процента соответственно.