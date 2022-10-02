Кокорин отдал голевой пас за «Арис» в матче чемпионата Кипра

«Арис» победил «Акритас» в матче чемпионата Кипра, Александр Кокорин отдал голевой пас

«Арис» в гостях победил «Акритас» в матче чемпионата Кипра. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 2 октября и завершилась со счетом 3:0. Российский форвард Александр Кокорин вышел в стартовом составе и помог Лео Бенгтссону забить первый мяч команды в этом матче, отдав голевой пас.

15 сентября Кокорин забил дебютный мяч за «Арис» в чемпионате Кипра. Это был первый гол нападающего с 29 ноября 2020 года. Тогда футболист отличился в матче против «Ротора» за московский «Спартак».

31 августа стало известно, что 31-летний российский нападающий перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды. Срок соглашения не называется. В итальянской команде за полтора года Кокорин не совершил ни одного результативного действия.