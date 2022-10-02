Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Факел
2:2
Завершен
Торпедо М
Россия - Премьер-Лига|11-й тур
Автомобилист
0:4
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Манчестер Сити
6:3
Завершен
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|9-й тур
Зенит
3:1
Завершен
Ростов
Россия - Премьер-Лига|11-й тур
Динамо М
4:3
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ахмат
2:1
Завершен
Динамо М
Россия - Премьер-Лига|11-й тур
Пари Нижний Новгород
1:2
Завершен
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|11-й тур
Спорт

Кокорин отдал голевой пас за «Арис» в матче чемпионата Кипра

«Арис» победил «Акритас» в матче чемпионата Кипра, Александр Кокорин отдал голевой пас
Александр Кокорин.

Александр Кокорин.. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

«Арис» в гостях победил «Акритас» в матче чемпионата Кипра. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 2 октября и завершилась со счетом 3:0. Российский форвард Александр Кокорин вышел в стартовом составе и помог Лео Бенгтссону забить первый мяч команды в этом матче, отдав голевой пас.

15 сентября Кокорин забил дебютный мяч за «Арис» в чемпионате Кипра. Это был первый гол нападающего с 29 ноября 2020 года. Тогда футболист отличился в матче против «Ротора» за московский «Спартак».

31 августа стало известно, что 31-летний российский нападающий перешел из «Фиорентины» в «Арис» на правах аренды. Срок соглашения не называется. В итальянской команде за полтора года Кокорин не совершил ни одного результативного действия.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Военкор рассказал о ситуации в Кременной после отхода из Красного Лимана
Главнокомандующий ВСУ обсудил обеспечение потребностей войск с США
Минск и Москва заявили об умении быстро договариваться по проблемным вопросам
В Италии оценили необходимость дополнительных поставок газа
Кокорин отдал голевой пас за «Арис» в матче чемпионата Кипра
Известный архитектор назвал отличительную черту москвичей
Описаны нюансы при восстановлении «Северных потоков»
Риелтор оценила архитектуру замка Пугачевой и Галкина
Главы МИД Армении и Азербайджана встретились в Женеве
«Роскосмос» показал снимок Балтийского моря из космоса после утечки газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.