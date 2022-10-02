Над полигоном бундесвера в Баварии заметили неизвестные дроны
Над учебным полигоном Вильдфлекен в Баварии, где обучают военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), были замечены неизвестные дроны. Об этом сообщает немецкое издание Business Insider.
Неизвестные шпионили за полигоном ночью 1 октября. Всего было замечено около 12 дронов. Отмечается, что по факту произошедшего уже проводится проверка.
Полигон Вильдфлекен находится в горной местности. Известно, что там проходят обучения украинские военные: они тренируются водить и обслуживать немецкие бронетранспортеры Dingo ATF, которые в скором времени будут отправлены на территорию Украины.
15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия направила ноту всем странам по поводу поставок вооружений Украине, в том числе Соединенным Штатам.