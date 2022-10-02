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Над полигоном бундесвера в Баварии заметили неизвестные дроны

Business Insider: над полигоном в Баварии, где обучают ВСУ, заметили неизвестные дроны

Фото: Jason Blackeye / Unsplash

Над учебным полигоном Вильдфлекен в Баварии, где обучают военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), были замечены неизвестные дроны. Об этом сообщает немецкое издание Business Insider.

Неизвестные шпионили за полигоном ночью 1 октября. Всего было замечено около 12 дронов. Отмечается, что по факту произошедшего уже проводится проверка.

Полигон Вильдфлекен находится в горной местности. Известно, что там проходят обучения украинские военные: они тренируются водить и обслуживать немецкие бронетранспортеры Dingo ATF, которые в скором времени будут отправлены на территорию Украины.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия направила ноту всем странам по поводу поставок вооружений Украине, в том числе Соединенным Штатам.

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Екатерина Власова
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