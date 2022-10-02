В США увидели послание Западу в речи Путина на Красной площади

NYT: Путин на митинге на Красной площади предупредил Запад о готовности бороться до конца

Президент России Владимир Путин во время выступления на митинге-концерте на Красной площади предупредил Запад о готовности бороться до конца. Такое послание в его речи увидели журналисты газеты New York Times.

Издание утверждает, что сейчас риторика российского лидера в отношении конфликта с западными странами более жесткая, чем раньше — Путин продемонстрировал «недружественным» государствам желание возглавить глобальное движение против гегемонии США.

«Путин постарался показать Западу свою решимость: он не поддается давлению санкций и поставок оружия на Украину и будет продолжать сражаться», — отмечает газета.

Президент России 30 сентября подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации четырех новых регионов — Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Перед подписанием документов президент России Владимир Путин выступил с речью о принятии этих территорий в состав страны.

