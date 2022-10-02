Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США увидели послание Западу в речи Путина на Красной площади

NYT: Путин на митинге на Красной площади предупредил Запад о готовности бороться до конца

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время выступления на митинге-концерте на Красной площади предупредил Запад о готовности бороться до конца. Такое послание в его речи увидели журналисты газеты New York Times.

Издание утверждает, что сейчас риторика российского лидера в отношении конфликта с западными странами более жесткая, чем раньше — Путин продемонстрировал «недружественным» государствам желание возглавить глобальное движение против гегемонии США.

«Путин постарался показать Западу свою решимость: он не поддается давлению санкций и поставок оружия на Украину и будет продолжать сражаться», — отмечает газета.

Президент России 30 сентября подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации четырех новых регионов — Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Перед подписанием документов президент России Владимир Путин выступил с речью о принятии этих территорий в состав страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Кабмину разрешили устанавливать запрет на международные автоперевозки
Семенович посоветовала способы снять тревогу и напряжение
Три автобуса с мобилизованными попали в ДТП в российском регионе
В США заявили о неэффективности санкций против России
Нидерланды отреагировали на решение Никарагуа о разрыве дипотношений
В США увидели послание Западу в речи Путина на Красной площади
Австралия расширила список санкций против России
В Индонезии в ходе беспорядков после футбольного матча погибли 127 человек
Москвичей возмутила антисанитария советских автоматов с газировкой
Американский сенатор раскрыл парадокс антироссийских санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.