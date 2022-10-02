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Футболист «Торпедо» стал самым возрастным автором гола в истории РПЛ

39-летний игрок «Торпедо» Лебеденко стал самым возрастным автором гола в истории РПЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко стал самым возрастным автором гола в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Футболист отличился на 28-й минуте матча 11-го тура чемпионата против воронежского «Факела». Лебеденко поразил ворота соперников в возрасте 39 лет 4 месяцев и 5 дней. Таким образом, он побил рекорд игрока ЦСКА Сергея Игнашевича, который в 2018 году забил грозненскому «Ахмату» в 38 лет, 7 месяцев и 25 дней.

На данный момент идет второй тайм матча. Счет 2:2 в пользу «Факела».

Рекорд по возрасту для автора гола в матче чемпионата России в XXI веке принадлежит Сергею Наталушко. 17 мая 2000 года, будучи игроком «Сатурна», он забил гол в ворота «Локомотива» в возрасте 39 лет и 247 дней.

Дарья Коршунова
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