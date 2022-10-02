Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Десять взрывов произошли в небе над Новой Каховкой

Администрация Новой Каховки: 10 взрывов произошли в небе над городом, работает ПВО
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: РИА Новости

Десять взрывов произошли в небе над Новой Каховкой в Херсонской области, звучит сирена воздушной тревоги, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает администрация города в Telegram-канале.

«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги... Работает ПВО: около 10 воздушных взрывов», — говорится в сообщении.

Вечером в субботу, 1 октября, сообщалось, что в Новой Каховке произошли два воздушных взрыва. Там также сработала ПВО. Отмечается, что инциденты произошли в 22:05. Позже стало известно о серии взрывов в Херсоне.

В ночь на 2 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) также обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Франция устроила скандал на заседании ООН по «Северным потокам»
На подмосковной улице заметили электротакси Tesla
Десять взрывов произошли в небе над Новой Каховкой
Минобороны показало видео обучения мобилизованных наводчиков и механиков
Россиянам дали советы по выбору кнопочного телефона
Российских автомобилистов предупредили об опасности при оплате штрафа
Россиян предупредили о сильных дождях
Спрогнозированы цены на популярные крупы в России
Стали известны имена бывших владельцев территории одного из московских парков
Экс-советник НАТО заявил о попавшем в ловушку из-за России Западе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.