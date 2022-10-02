Десять взрывов произошли в небе над Новой Каховкой

Администрация Новой Каховки: 10 взрывов произошли в небе над городом, работает ПВО

Десять взрывов произошли в небе над Новой Каховкой в Херсонской области, звучит сирена воздушной тревоги, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает администрация города в Telegram-канале.

«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги... Работает ПВО: около 10 воздушных взрывов», — говорится в сообщении.

Вечером в субботу, 1 октября, сообщалось, что в Новой Каховке произошли два воздушных взрыва. Там также сработала ПВО. Отмечается, что инциденты произошли в 22:05. Позже стало известно о серии взрывов в Херсоне.

В ночь на 2 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) также обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив девять снарядов калибром 155 миллиметров.

