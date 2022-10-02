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Спорт

Российский боец Олейник потерпел поражение на турнире UFC

Российский боец Алексей Олейник потерпел поражение от шведа Илира Латифи на турнире UFC

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник потерпел поражение от шведа Илира Латифи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 61. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Схватка прошла в Лас-Вегасе (США) и завершилась победой 39-летнего Латифи единогласным решением судей. Бой проходил в предварительном карде.

Теперь на счету 45-летнего Олейника 60 побед при 17 поражениях и одна ничья. У Латифи на профессиональном уровне 16 побед и восемь поражений. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

В предыдущем поединке Олейник одержал победу над американцем Джаредом Вандерой на турнире UFC 273, который состоялся 10 апреля в Джексонвилле. Бой завершился скручиванием шеи в первом раунде.

Дарья Коршунова
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