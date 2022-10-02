Российский боец Олейник потерпел поражение на турнире UFC

Российский боец Алексей Олейник потерпел поражение от шведа Илира Латифи на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник потерпел поражение от шведа Илира Латифи на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Vegas 61. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Схватка прошла в Лас-Вегасе (США) и завершилась победой 39-летнего Латифи единогласным решением судей. Бой проходил в предварительном карде.

Теперь на счету 45-летнего Олейника 60 побед при 17 поражениях и одна ничья. У Латифи на профессиональном уровне 16 побед и восемь поражений. Еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

В предыдущем поединке Олейник одержал победу над американцем Джаредом Вандерой на турнире UFC 273, который состоялся 10 апреля в Джексонвилле. Бой завершился скручиванием шеи в первом раунде.