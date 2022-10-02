Менеджер Усика назвал предполагаемую дату поединка украинца с Фьюри

Менеджер Усика Климас заявил о готовности боксера подраться с Тайсоном Фьюри 3 декабря

Менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас назвал предполагаемую дату поединка с британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит talkSPORT.

«Тайсон хочет провести бой 3 декабря, мы согласны. Если поединок не состоится, прошу не винить в этом нашу команду», — заявил Климас, добавив, что Усик готов к этой встрече на 100 процентов.

Менеджер рассказал также о готовности боксера провести поединок с американцем Деонтеем Уайлдером в случае срыва переговоров с Фьюри. «Я спросил Сашу, почему ты хочешь подраться с ним. Он ответил: "Потому что это рисковый боец, и мне это нравится"», — сказал Климас.

Усик удерживает титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Всего в профессиональной карьере украинец провел 20 боев и выиграл в каждом из них. В активе Фьюри 32 победы, одна ничья и ни одного поражения.