Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме назвали дату принятия конституционных законов о новых субъектах России

Госдума 3 октября в трех чтениях примет проекты конституционных законов о новых субъектах

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Госдума планирует принять проекты конституционных законов о новых субъектах Российской Федерации на заседании 3 октября. Такую дату называет ТАСС.

«Проекты федеральных конституционных законов, конечно, нужно будет принимать сразу в трех чтениях», — уточнил агентству зампред комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов нижней палаты парламента.

2 октября президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Госдума должна принять закон о ратификации международного договора о вхождении субъектов в состав России.

Конституционный суд (КС) России одобрил пакет документов о принятии четырех субъектов. КС постановил, что все четыре поступивших на рассмотрение договора соответствуют Конституции. Суд принял на рассмотрение договоры о включении новых территорий в состав России 1 октября. 30 сентября в Кремле Путин подписал договор о принятии в РФ четырех новых регионов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об учениях мобилизованных в тылу зоны спецоперации
Модель OnlyFans оставила отпечаток ягодиц в бетоне в честь покупки дома
В Госдуме назвали дату принятия конституционных законов о новых субъектах России
Менеджер Усика назвал предполагаемую дату поединка украинца с Фьюри
Митрополит Павел опроверг задержание из-за вывоза церковных ценностей
Военкор описал ситуацию в Кременной после отхода из Красного Лимана
Известная актриса вспомнила о соседстве с крупнейшей фабрикой шоколада в Москве
Мобилизованных россиян решили обучить пользоваться трофейными гранатометами НАТО
Тренер клуба РПЛ оценил вероятность отъезда француза с российским паспортом
Угрозу сближающегося с Землей астероида оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.