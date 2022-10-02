В Госдуме назвали дату принятия конституционных законов о новых субъектах России

Госдума 3 октября в трех чтениях примет проекты конституционных законов о новых субъектах

Госдума планирует принять проекты конституционных законов о новых субъектах Российской Федерации на заседании 3 октября. Такую дату называет ТАСС.

«Проекты федеральных конституционных законов, конечно, нужно будет принимать сразу в трех чтениях», — уточнил агентству зампред комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов нижней палаты парламента.

2 октября президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Госдума должна принять закон о ратификации международного договора о вхождении субъектов в состав России.

Конституционный суд (КС) России одобрил пакет документов о принятии четырех субъектов. КС постановил, что все четыре поступивших на рассмотрение договора соответствуют Конституции. Суд принял на рассмотрение договоры о включении новых территорий в состав России 1 октября. 30 сентября в Кремле Путин подписал договор о принятии в РФ четырех новых регионов.