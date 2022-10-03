Иммунолог назвала причины осенней аллергии

Иммунолог Надежда Логина связала осеннее обострение аллергии с грибами и бытовой пылью

Осеннее обострение аллергии связано с бытовой пылью, грибами и изменением температуры окружающей среды, рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина. Причины осенней аллергии она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам врача, при обострении аллергии пациенты жалуются на аллергический ринит, аллергический трахеит, постоянную или периодическую заложенность носа, обильное выделение слизи из носа, чихание, кашель, обострение инфекционно-аллергической бронхиальной астмы, атопический дерматит, который могут вызывать сухой воздух и бытовые или пылевые клещи.

Логина объяснила, что обострения возникают в связи с непереносимостью или повышенной чувствительностью к аллергенам, таким как грибы, относительно теплая погода, мокрая листва и деревья. Также одним из факторов развития обострения, уточнила иммунолог, является нахождение во влажных помещениях, где содержатся аллергены плесневых грибов.

Кроме того, продолжила Логина, осенью может развиться холодовая аллергия — повышенная реакция на атмосферный холод, ветреную и влажную погоду. «Проявляется она чаще всего в виде кожных аллергических симптомов: крапивницы, отека открытых участков тела и сильного зуда», — объяснила она.

По словам врача, в период обострения аллергии стоит обратиться к врачу. Это связано с тем, что похожие симптомы бывают у вирусных инфекций и есть риск спутать болезни.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа перечислила лекарства и вспомогательные средства для осенней домашней аптечки. По ее словам, осенью в домашней аптечке должны быть сорбенты и морская соль.