Описаны отношения России и Бразилии после выборов в латиноамериканской стране

Политолог Хейфец предрек сохранение прежнего уровня отношений РФ с Бразилией после выборов

Россия сможет сохранить хорошие отношения с любым из кандидатов второго тура на пост президента Бразилии. Москве удавалось находить общий язык и с действующим лидером Жаиром Болсонару, и с экс-главой Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом «Ленте.ру» заявил главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец.

Отношения с Россией

Латиноамериканская страна сейчас сохраняет хорошие отношения с Москвой, однако большего сближения вряд ли стоит ожидать, описал ситуацию специалист.

Отношения скорее будут хорошими, но считать будущую Бразилию союзником России бы не стал Виктор Хейфец главный редактор журнала «Латинская Америка», профессор СПбГУ

«У России были как приличные отношения с Лулой, который активно продвигал тему БРИКС, так и, вопреки первоначальным прогнозам, с Болсонару. Ожидалось, что при Болсонару отношения ухудшатся, но они сохранили свою динамику в экономическом плане, а в политическом у нас много разногласий. Ждать от Лулы или Болсонару, что они станут вроде мадуровской Венесуэлы, я бы не стал. Бразилия сохранит свою автономную линию, она в каких-то вопросах будет готова встречать позицию Москвы взаимопониманием, в каких-то нет», — заключил Виктор Хейфец.

Шансы кандидатов

Первый тур выборов завершился с небольшим перевесом в пользу Лулы да Силвы, набравшего 47,93 процента голосов. Его оппонента поддержали 43,63 процента избирателей. По мнению специалиста, за месяц до второго этапа голосования вероятны разные повороты этой кампании.

«Социологические фирмы капитально ошиблись с результатом Болсонару, но в принципе точно предсказали результат Лулы. Они говорили, что у Болсонару отрыв от Лулы будет как минимум процентов десять, а то и больше. Такого разрыва нет. Это означает, что результат второго тура сейчас непредсказуем, победить может любой из двух кандидатов. И Лула может сохранить лидерство, и Болсонару тоже может выйти вперед, у обоих есть определенное количество голосов, которое можно по другим кандидатам добрать, плюс неопределившиеся, плюс те, кто в первом туре испортил бюллетень», — описал Виктор Хейфец возможный ход гонки.

Второй тур всегда — это все равно, что начать выборы с начала Виктор Хейфец главный редактор журнала «Латинская Америка», профессор СПбГУ

Всеобщие выборы прошли в стране 2 октября. Более 156 миллионов бразильцев выбирали президента, губернаторов штата, парламентариев.

Ранее директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский назвал опасения по поводу массовых протестов в Бразилии элементом предвыборной кампании.