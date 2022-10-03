Командир танковой роты обратился к мобилизованным россиянам

Командир танковой роты призвал мобилизованных россиян не бояться и слушать инструкторов

Командир танковой роты выступил с обращением к мобилизованным россиянам. Его слова приводит РИА Новости.

В частности, он призвал мобилизованных граждан не бояться и слушать инструкторов.

«Не надо ничего бояться, танк — хорошая броня, и противник боится танков… Главное, чтобы было без суеты и спокойно, чтобы [мобилизованные] знали свое дело. Все, чему учат вас, вам подсказывают — слушайте, тренируйтесь», — обратился к соотечественникам он.

Командир рота рассказал, что танковые экипажи союзных сил каждый день ведут огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на соледарском направлении. После использования боекомплекта один танк меняет другой, создавая «танковую карусель».

«Мы здесь находимся для того, чтобы отразить нападение противника… Чтобы противник дальше границ Луганской области не продвинулся», — подчеркнул офицер Вооруженных сил.

После удара по украинским войскам в лесополосе танкисты вернулись на свои позиции, успешно выполнив поставленные задачи. «Задачу выполнили, отстрелялись. Все без потерь», — заявил механик-водитель боевой машины.