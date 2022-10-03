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Названы регионы России с самой доступной ипотекой

РИА Новости: лидером по доступности ипотеки оказался Ямало-Ненецкий автономный округ
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Лидером по доступности покупки жилья в ипотеку в России оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Такие данные назвали эксперты РИА Новости в составленном на основе данных Центробанка и Росстата рейтинге.

В исследовании учитывались стоимость квартир в регионах и уровень официальных зарплат. Размер кредита рассчитывали для средней по цене двухкомнатной квартиры площадью 60 квадратных метров при первоначальном взносе в 30 процентов. Для определения среднего дохода аналитики вычислили значения для девяти возможных составов семьи. При этом учитывались необходимость выплаты НДФЛ и повседневные расходы, которые определили в соответствии с региональным прожиточным минимумом. Предполагалось, что на регулярные траты уходит 30 процентов семейного бюджета, а оставшиеся 70 процентов — на выплату ипотеки.

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Рейтинг российских регионов по доступности покупки жилья в ипотеку возглавили Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская, Ленинградская области, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа — в них позволить себе купить жилье в ипотеку могут не менее 50 процентов семей.

В других 12 регионах доступность этого вида кредитов на уровне от 40 до 50 процентов. Речь идет о Республике Коми, Сахалинской области, Камчатском крае, Мурманской, Тюменской, Челябинской, Оренбургской, Вологодской, Кемеровской и Иркутской областях, а также Якутии и Красноярском крае.

Сложнее всего воспользоваться ипотекой для решения квартирного вопроса в Карачаево-Черкессии (доступность ипотеки 13,5 процента), Крыму (13,1 процента), Кабардино-Балкарии (11 процентов), Тыве (10,4 процента), Дагестане (9,2 процента), Чечне (9,1 процента) и Ингушетии (7,1 процента). Аналитики отметили, что из-за отсутствия актуальных данных в рейтинг не включили Чукотку.

22 сентября Центробанк спрогнозировал, что по итогам 2022 года выдача ипотеки в России вырастет на 20 процентов. Глава департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александр Данилов отметил, что изначально власти предполагали более низкие показатели — на уровне плюс 13-18 процентов.

Нина Ташевская
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