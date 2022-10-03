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ФФККР прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе

Федерация фигурного катания на коньках России подтвердила уход Трусовой от Тутберидзе
Александра Трунова

Александра Трунова. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина прокомментировала информацию, что Александра Трусова подала заявление на переход из группы Этери Тутберидзе к тренеру Светлане Соколовской. Ее слова приводит Sport24.

Ермолина подтвердила решение 18-летней спортсменки. «Теперь Трусова будет заниматься и выступать с новым тренерским штабом», — заявила она.

Об уходе Трусовой от Тутберидзе стало известно 1 октября. Отмечалось, что фигуристка прекратила работу с Тутберидзе по собственному желанию, так как ее перестал устраивать тяжелый режим тренировок в группе тренера.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Трусова завоевала серебро в женском одиночном турнире. Также в ее активе две бронзы чемпионата Европы и бронза чемпионата мира.

Анастасия Борисова
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