Названы последствия установки квазирыночного курса ЦБ

Аналитик Самиев допустил снижение курса доллара на фоне новых правил ЦБ

Главным последствием установки квазирыночного курса валют Центральным Банком России станет неточное отражение спроса и предложения. Более того, многие специалисты опасаются, что новый курс может оказаться даже ниже текущего. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

Для определения курса иностранных валют по отношению к рублю в России начнут использовать банковскую отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов. Об этом сообщил Центробанк (ЦБ).

«При отсутствии биржевых торгов, что станет следствием новых антироссийских санкций, ЦБ будет определять курс на базе информации о сделках банков, по внебиржевым торгам, — сказал Самиев. — Возможно, каждый день регулятор будет обновлять курс на базе отчетностей. Может, его будут фиксировать на каком-то уровне».

Проблема, по словам аналитика, в том, что, поскольку такой курс перестанет быть рыночным, он перестанет точно отражать спрос и предложение на валюту, как это было при биржевых торгах.

«Многие опасаются, что в итоге этот квазирыночный курс может оказаться даже ниже, чем есть сейчас. Но прогнозировать это, конечно, сложно. Также не исключен риск манипуляций курсом: это будет зависеть от того, станет ли ЦБ публиковать отчетность. Если нет, то курс легко можно сделать таким, каким захочет регулятор», — предупредил Самиев.

Альтернативная процедура установления курсов понадобилась на фоне рисков прекращения биржевых торгов «недружественными» валютами в любой момент, сообщил «Интерфакс». Ранее советник первого заместителя председателя ЦБ России Сергей Моисеев исключил прекращение торгов долларом и евро в случае санкций против группы Мосбиржи и ее членов.