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Названы участвовавшие в блокаде Ленинграда страны

Прокурор Мельник заявил об участии шести стран вместе с Германией в блокаде Ленинграда

Фото: Всеволод Тарасевич / РИА Новости

Вместе с Германией в блокаде Ленинграда участвовали еще шесть стран, а также добровольцы. Об этом заявил прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник, передает РИА Новости.

Среди них он назвал воинские формирования Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии. Кроме того, на первом заседании Санкт-Петербургского городского суда по иску о признании блокады геноцидом советского народа Мельник уточнил, что в блокаду Ленинграда погибло более миллиона человек.

«Наряду с германскими оккупационными войсками в блокаде Ленинграда участвовали вооруженные подразделения, сформированные на территории Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а также отдельные добровольцы из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов», — сказал прокурор Петербурга.

До этого сообщалось, что Следственный комитет России собрал доказательства того, что блокада Ленинграда и иные действия немецко-фашистских захватчиков являются геноцидом населения в ходе Великой Отечественной войны.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Она продлилась 872 дня и стала одним из самых явных военных преступлений нацистской Германии во Вторую мировую войну.

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Анна Щербакова
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