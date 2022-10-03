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Принявший российское гражданство африканский игрок оценил безопасность в стране

Принявший российское гражданство футболист «Пари НН» Мамаду Майга назвал себя патриотом
Мамаду Майга

Мамаду Майга. Фото: Антон Зайцев / Wikimedia

Принявший российское гражданство африканский футболист «Пари НН» Мамаду Майга оценил безопасность в стране. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Малийский полузащитник рассказал, что уже пять лет живет в России и за это время привык к жизни, культуре и кухне в стране. «Я чисто русский! У меня здесь семья. На меня ничего не давит, я абсолютно счастлив. Всегда против тех, кто говорит плохо про Россию!» — заявил он, назвав себя патриотом.

Майга перешел в «Пари НН» в июне 2022-го. Он получил российское гражданство в ноябре 2021 года. С 2020-го по 2022-й хавбек играл за «Велес» в Футбольной национальной лиге, став первым малийским игроком в истории лиги. Футболист имеет сына от русской девушки.

8 июля колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль ответил на вопрос о безопасности пребывания в России. Иностранный футболист заявил, что чувствует себя комфортно, находясь в стране.

Анастасия Борисова
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