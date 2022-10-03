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Минобороны опубликовало кадры с прибывшими в ЛНР мобилизованными россиянами

Минобороны сообщило о прибытии мобилизованных россиян в ЛНР

Россияне, призванные в рамках частичной мобилизации, прибыли на территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале.

На опубликованных ведомством кадрах видно, как призывников встречают жители региона. Они общаются с мобилизованными, благодарят их за приезд и дарят подарки. «Когда увидел людей, мирное население, видно в глазах надежду. Они видят нас и думают, что мы их освободители. Мы их спасем», — рассказал один из военнослужащих на видео

Константин Лысяков
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