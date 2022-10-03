Нобелевскую премию по медицине вручат за изучение эволюции человека

Нобелевскую премию по медицине за 2022 год присудили за изучение эволюции человека

Лауреатом Нобелевской премии по физиологии или медицине 2022 года стал Сванте Паабо (Svante Pääbo) за открытия в области генома вымерших гоминини и человеческой эволюции. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Сванте Паабо впервые секвенировал геном неандертальца, а также обнаружил новый вид вымерших людей — денисовского человека. Оба представителя рода Homo принадлежат к трибе гоминини — группе человекообразных приматов, куда также входит человек, шимпанзе, а также их вымершие предки. Паабо выяснил, что передача генов от вымерших гоминини к человеку современного анатомического типа (Homo sapiens) произошла после миграции последних из Африки около 70 тысяч лет назад.

В 2021 году лауреатами Нобелевской премии по физиологии или медицине стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Они были награждены за «открытие рецепторов температуры и прикосновения».