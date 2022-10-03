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Нобелевскую премию по медицине вручат за изучение эволюции человека

Нобелевскую премию по медицине за 2022 год присудили за изучение эволюции человека

Фото: Steffen Trumpf / Getty Images

Лауреатом Нобелевской премии по физиологии или медицине 2022 года стал Сванте Паабо (Svante Pääbo) за открытия в области генома вымерших гоминини и человеческой эволюции. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Сванте Паабо впервые секвенировал геном неандертальца, а также обнаружил новый вид вымерших людей — денисовского человека. Оба представителя рода Homo принадлежат к трибе гоминини — группе человекообразных приматов, куда также входит человек, шимпанзе, а также их вымершие предки. Паабо выяснил, что передача генов от вымерших гоминини к человеку современного анатомического типа (Homo sapiens) произошла после миграции последних из Африки около 70 тысяч лет назад.

В 2021 году лауреатами Нобелевской премии по физиологии или медицине стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Они были награждены за «открытие рецепторов температуры и прикосновения».

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Александр Еникеев
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