Тарасова ответила на заявление Плющенко о неумении Ягудина кататься на коньках

Тарасова назвала Плющенко, заявившего о неумении Ягудина кататься на коньках, идиотом

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, заявившему о неумении олимпийского чемпиона Алексея Ягудина кататься на коньках. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тарасова назвала Плющенко идиотом. «Ягудин не умеет кататься? Пускай Плющенко засунет свое мнение в одно место!» — заявила тренер.

2 октября Плющенко в интервью «Матч ТВ» высказался о возможном соперничестве с Ягудиным на турнире по шоу-программам в марте 2023 года. Он заявил, что в настоящий момент Ягудин не умеет кататься на коньках и может лишь работать комментатором.

Под руководством Тарасовой Ягудин тренировался с 1998 года. Помимо победы на Олимпиаде он четыре раза выигрывал чемпионат мира. Плющенко взял одно личное и одно командное золото Игр и дважды становился серебряным призером ОИ. На первенствах планеты Плющенко побеждал трижды.