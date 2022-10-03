В России интегрируют элементы экзоскелета в скафандры

Глава НПП «Звезда» Поздняков рассказал об интеграции элементов экзоскелета в скафандры

Российское Научно-производственное предприятие (НПП) «Звезда» исследует возможность применения элементов экзоскелета в скафандрах для космонавтов. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Сергей Поздняков.

«Мы в инициативном порядке занимаемся темой интегрирования, соединения элементов экзоскелета с нашей оболочкой. Но это такие поисковые работы», — рассказал Поздняков.

Он уточнил, что получить отклик на движение, которому экзоскелет должен оказать помощь, сложно, а в находящейся под давлением оболочке скафандра это сделать еще сложнее.

«Тем не менее мы сейчас сделали экспериментальный рукав по несколько иному принципу. Он без экзоскелета, но с определенными хитростями, условно говоря с "усилителями". Эта технология показала очень неплохие результаты с точки зрения подвижности», — рассказал руководитель предприятия. Он добавил, что НПП «Звезда» сделает прототип скафандра, где этот принцип будут использовать на рукаве и на оболочках ног, где есть шарниры.

В мае стало известно, что швейцарские ученые создали экзоскелет, который позволяет восстановить двигательную активность передних конечностей при реабилитации после тяжелых травм.

