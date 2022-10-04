У «суперстариков»-долгожителей обнаружили аномальные нейроны

The Journal of Neuroscience: у долгожителей нашли крупные нейроны

Нейроны в области мозга, отвечающей за память, больше у долгожителей (80 лет и старше), чем у людей, которые на 20-30 лет моложе или имеют ранние признаки болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые Школы медицины имени Файнберга Северо-Западного университета в США. Об этом сообщается в статье, опубликованной в The Journal of Neuroscience.

Способность людей в глубокой старости сохранять высокие когнитивные способности и исключительную для их возраста память называют суперстарением. Обнаружено, что суперстареющие люди обладают уникальной биологической сигнатурой, выражающейся наличием крупных и здоровых нейронов в энторинальной коре в составе гиппокамповой формации, которая отвечает за формирование памяти, управление вниманием и навигацию в пространстве. Эти аномальные нейроны лишены клубков тау-белка, которые могут запускать патологический процесс нейродеградации.

В ходе исследования ученые проанализировали посмертные образцы тканей энторинальной коры у шести «суперстариков», а также у семи пожилых со средними когнитивными способностями, шести молодых людей и пяти человек с ранней болезнью Альцгеймера. Эта область мозга состоит из шести слоев нейронов, расположенных друг над другом. Слой II, в частности, получает информацию из других центров памяти и является очень важным звеном цепи памяти мозга. Именно в этом слое находятся крупные и здоровые нейроны, в которых не наблюдаются процессы образования тау-белков.

Оказалось, что по неизвестной причине клеточные популяции в энторинальной коре избирательно уязвимы для образования клубков тау во время нормального старения и на ранних стадиях болезни Альцгеймера. Так, характерным маркером заболевания является сморщивание (атрофия) нервных клеток. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять, как и почему целостность нейронов сохраняется у пожилых людей-«суперстариков».