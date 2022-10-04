Бывший волейболист сборной Франции назвал три удивившие его вещи в России

Бывший волейболист «Енисея» Антонен Рузье заявил, что в России пил много хорошей водки

Бывший волейболист сборной Франции Антонен Рузье в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» назвал три удивившие его вещи в России.

«Первое — водка! В России я пил много хорошей водки. Второе — русские женщины очень красивые. Ну и последнее связано со спортом: тренировки были очень тяжелыми», — заявил спортсмен, выступавший за красноярский «Енисей» в 2017-м и 2018-м.

Рузье добавил, что из российских городов ему особенно запомнились Москва и Санкт-Петербург. «Я люблю архитектуру, исторические памятники, это действительно красиво», — подчеркнул волейболист.

Также, по словам спортсмена, родные поддержали его решение поехать в Россию. «Мои близкие были очень рады за меня, потому что я осуществил часть своей мечты — сыграть в одном из самых конкурентных чемпионатов мира», — добавил француз.

С 2021 года Рузье выступает за французский «Ле-Плесси-Робинсон». С национальной командой он выигрывал серебро и золото чемпионата Европы, а также становился победителем Мировой лиги.