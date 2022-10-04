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Минобороны рассказало об экспериментах России с иностранными спутниками

Минобороны рассказало, что Россия проводит эксперименты с иностранными спутниками

Фото: Bob Hines / NASA / Global Look Press

Минобороны России по случаю 65-летия Космических войск рассказало о том, что российские военные проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, специалисты Главного центра разведки космической обстановки уделяли экспериментам на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств особое внимание. Кроме того, они контролировали состав и состояние орбитальных группировок иностранных космических систем.

Кроме того, дежурные средства российской системы предупреждения о ракетном нападении и специализированные средства систем контроля космического пространства и ПРО обнаружили свыше 150 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.

Ранее глава генштаба Великобритании Тони Радакин заявил, что Москва может нанести удары по Лондону с разных сторон, в том числе и из космоса, а также вывести из строя системы связи и спутники. По его словам, у России «есть силы в космосе».

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Марина Совина
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