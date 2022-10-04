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Гросси посетит Киев и Москву для консультаций по ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетит Киев и Москву для продолжения консультаций по ЗАЭС

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на этой неделе посетит Киев, после чего отправится в Москву, сообщается на сайте организации.

«Гросси отправится в Киев, а затем в Москву на этой неделе, чтобы продолжить консультации по согласованию и скорейшему внедрению зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС)», — сказано в сообщении.

1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС, которая находится в подконтрольном России городе Энергодаре. Специалисты агентства осмотрели аварийные системы, блоки и дизельные генераторы станции и зафиксировали факты обстрелов станции. Все объекты ЗАЭС были занесены в специальные протоколы.

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Варвара Кошечкина
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