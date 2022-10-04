Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Япония решила выслать российского дипломата

Kyodo: МИД Японии решил выслать сотрудника консульства России в Саппоро

Фото: Keiko Hiromi / Globallookpress.com

В ответ на объявление консула японского генконсульства во Владивостоке Мотоки Тацунори персоной нон грата, МИД Японии решила выслать из страны сотрудника консульства России в Саппоро. О высылке российского дипломата сообщает агентство Kyodo News.

Высылаемый российский сотрудник консульства должен покинуть Россию до 10 октября.

Ранее во Владивостоке сотрудники ФСБ задержали с поличным японского консула Мотоки Тацунори за шпионаж. Сообщалось, что он пытался за деньги получить данные ограниченного распространения о сотрудничестве России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Шойгу раскрыл принцип применения мобилизованных граждан в зоне спецоперации
Роднина оценила повторный уход Трусовой от Тутберидзе
«Снежный город» из книги рекордов России заметили на «Авито»
На российской шахте произошел пожар
Минобороны рассказало о создании комплексов контроля космического пространства
Американская футболистка одной фразой описала первое впечатление от России
Совет Федерации одобрил закон о кредитных каникулах для мобилизованных
Российские полицейские задержали готовившего теракты военного ВСУ
Житель Подмосковья выкопал из могилы труп женщины для надругательства
Раскрыты способы сохранить обувь в дождливую погоду
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.