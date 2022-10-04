Япония решила выслать российского дипломата

Kyodo: МИД Японии решил выслать сотрудника консульства России в Саппоро

В ответ на объявление консула японского генконсульства во Владивостоке Мотоки Тацунори персоной нон грата, МИД Японии решила выслать из страны сотрудника консульства России в Саппоро. О высылке российского дипломата сообщает агентство Kyodo News.

Высылаемый российский сотрудник консульства должен покинуть Россию до 10 октября.

Ранее во Владивостоке сотрудники ФСБ задержали с поличным японского консула Мотоки Тацунори за шпионаж. Сообщалось, что он пытался за деньги получить данные ограниченного распространения о сотрудничестве России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.