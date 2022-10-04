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Северная Корея приветствовала вхождение новых регионов в состав России

ЦТАК: МИД КНДР приветствовал вхождение новых регионов в состав России

Фото: Winfried Rothermel / www.imago-images.de / Global Look Press

Министерство иностранных дел Северной Кореи приветствовало вхождение новых регионов в состав России. Заявление главы департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су опубликовало Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Мы проявляем уважение к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые стремились к вхождению в состав России, и поддерживаем позицию правительства России о принятии вышеуказанных регионов в свой состав», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что референдумы были проведены в соответствии с Уставом ООН, законными методами и процедурами.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав страны четырех новых регионов. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля, в котором в 2014 году состоялось подписание аналогичного соглашения с Крымом.

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Марина Совина
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