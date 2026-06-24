Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:36, 24 июня 2026Россия

В Госдуме пообещали вернуть Украину в XVII век после атаки ВСУ на Севастополь

Депутат Шеремет пообещал вернуть Украину в XVII век после атаки ВСУ на Севастополь
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Армия России в качестве ответа на атаку дронов на Крым и Севастополь отправит Украину в XVII век. Такое обещание после масштабного налета беспилотников на полуостров дал депутат Госдумы Михаил Шеремет в беседе с «Газетой.Ru».

«Нет сомнений, что энергосистема [Украины] будет по-прежнему монотонно, методично переламываться и уничтожаться. Нет сомнения, что Украина погрузится как минимум в XVII – XVIII века», — заявил депутат.

Шеремет также напомнил, что Украина ответит не только за атаки на Севастополь, но и за удары по всем регионам страны. Военный удар со стороны России будет неминуем, добавил он.

В ночь с 23 на 24 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили масштабный налет на Севастополь, в результате чего город остался без электричества. Губернатор Михаил Развожаев сообщал, что при атаке украинских дронов пострадали два жителя города. Кроме того, повреждения получили несколько многоэтажек и как минимум семь частных домов.

По словам Развожаева, из-за атаки ВСУ воспитанникам детсадов Севастополя в части районов пришлось питаться сухпайками. Губернатор отметил, что отсутствие электричества не позволяет обеспечить детям горячие питание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о начале охоты ВСУ на российских военных в Крыму

    Туристы более чем на сутки застряли в аэропорту Сочи из-за плана «Ковер»

    Российский «Ланцет» впервые применили в Африке

    Названа новая угроза безопасности России

    Мировые цены на нефть ускорили падение

    Российские туристы 127 раз с начала года завезли в страну лихорадку денге

    Песков назвал средство против глобальной войны

    В Госдуме пообещали вернуть Украину в XVII век после атаки ВСУ на Севастополь

    Раскрыт заработок наемника из Колумбии в составе ВСУ

    Оксана Самойлова в откровенном образе и с сумкой-козой в руках вышла на сцену

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok