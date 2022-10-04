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Легионер «Зенита» рассказала об удивившей ее новогодней традиции россиян

Футболистка Лазаревич рассказала об отличии в праздновании Нового года в Сербии и России

Фото: Футбольный клуб «Зенит»

Сербская футболистка «Зенита» Александра Лазаревич в беседе с «Лентой.ру» рассказала об отличии в праздновании Нового года на родине и России.

«Удивительно, что вы все встречаете Новый год с телевизором и слушаете речь президента. У нас совсем не так ― играет музыка, все танцуют, никто ничего серьезного не слушает», — описала легионер удивившую ее традицию россиян.

Также, по словам спортсменки, в России мало улыбчивых людей. «Обычно лица серьезные, и непонятно: что-то плохое случилось или это стиль жизни», — подчеркнула она.

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Лазаревич заметила, что установить нормальные отношения с русскими людьми можно, если близко познакомиться. «С этой стороны, наверное, было немного сложно», — заключила спортсменка.

Лазаревич играет за сине-бело-голубых с 2022 года. Прежде она выступала за «Рязань-ВДВ». Также футболистка состоит в сборной Сербии.

Андрей Стрельцов
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