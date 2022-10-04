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В Калининграде проведут масштабную акцию по сбору макулатуры

Калининградские школы примут участие во всероссийской акции по сбору макулатуры

Фото: Правительство Калининградской области

Калининградская область примет участие во Всероссийской акции по сбору макулатуры. Как уточняет KP.RU, масштабную акцию «Бумбатл» решили поддержать десятки дошкольных и общеобразовательных учреждений региона.

Организаторы «Бумбатла» пообещали, что наиболее активных участников акции наградят специальными призами.

Помогать школам в вывозе собранного вторсырья будет региональный оператор. По данным издания, все собранные отходы передадут на утилизацию. В Единой системе обращения с отходами журналистам рассказали, что акция, которая проводится в поддержку нацпроекта «Экология», продлится до 15 ноября.

В издании отметили, что запланированные в рамках нацпроекта мероприятия позволят добиться того, что к 2024 году в России на переработку будут отправлять не менее 60 процентов коммунальных отходов.

Ранее сообщалось, что ежегодный субботник «Чистая гора» провели на Эльбрусе. Добровольцы поднялись по канатной дороге до станции «Гара-Баши», после чего пересели на спецтехнику, чтобы добраться до более отдаленных мест горы. Затем они разделились на группы и отправились на уборку наиболее популярных туристических маршрутов: мусор собирали от поляны Азау и до ледников.

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Варвара Кошечкина
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