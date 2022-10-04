В Калининграде проведут масштабную акцию по сбору макулатуры

Калининградские школы примут участие во всероссийской акции по сбору макулатуры

Калининградская область примет участие во Всероссийской акции по сбору макулатуры. Как уточняет KP.RU, масштабную акцию «Бумбатл» решили поддержать десятки дошкольных и общеобразовательных учреждений региона.

Организаторы «Бумбатла» пообещали, что наиболее активных участников акции наградят специальными призами.

Помогать школам в вывозе собранного вторсырья будет региональный оператор. По данным издания, все собранные отходы передадут на утилизацию. В Единой системе обращения с отходами журналистам рассказали, что акция, которая проводится в поддержку нацпроекта «Экология», продлится до 15 ноября.

В издании отметили, что запланированные в рамках нацпроекта мероприятия позволят добиться того, что к 2024 году в России на переработку будут отправлять не менее 60 процентов коммунальных отходов.

Ранее сообщалось, что ежегодный субботник «Чистая гора» провели на Эльбрусе. Добровольцы поднялись по канатной дороге до станции «Гара-Баши», после чего пересели на спецтехнику, чтобы добраться до более отдаленных мест горы. Затем они разделились на группы и отправились на уборку наиболее популярных туристических маршрутов: мусор собирали от поляны Азау и до ледников.