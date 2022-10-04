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МИД заявил о недопустимости развязывания ядерной войны

МИД России: Москва привержена заявлению о недопустимости ядерной войны

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Москва полностью привержена заявлению о недопустимости развязывания ядерной войны, говорится в обращении директора ДНКВ МИД России Владимира Ермака к Первому комитету ГА ООН. Об этом пишет РИА Новости.

В заявлении подчеркивается, что Россия считает сохранение приверженности постулату о недопустимости войны между странами, обладающими подобным оружием, одной из важнейших задач, которая получила отражение в январском совместном заявлении лидеров ядерных держав.

«Россия привержена ему в полной мере», — зачитал документ замглавы российской делегации Константин Воронцов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва не желает участвовать в ядерной риторике, подобно странам Запада.

Ранее британское издание The Times со ссылкой на высокопоставленный источник в сфере обороны заявило, что Россия может провести ядерные испытания в Черном море на границе с Украиной. По мнению собеседника издания, такой вариант событий более вероятен, чем применение тактического ядерного оружия на территории Украины.

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Варвара Кошечкина
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