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Исследовано воздействие шума на риск развития инсульта

Noise & Health: каждые десять децибел шума увеличили риск инсульта на шесть процентов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Ученые из Монреальского университета (ESPUM) исследовали воздействие уличного шума на риск развития инсульта. Оказалось, что каждые последующие десять децибел увеличивают вероятность сосудистого заболевания на шесть процентов. Результаты работы описаны в журнале Noise & Health.

Для этого специалисты проанализировали данные 1,1 миллиона человек в период с 2000 по 2014 год. Полученную информацию сопоставили с замерами шума, которые были зарегистрированы 200 шумомерами. Более 25 тысяч человек госпитализировали с инсультом, что составила 2,4 процента населения в возрасте от 45 лет. Ишемических инсультов оказалось более чем в пять раз больше (около 21 тысячи пациентов ), чем геморрагических инсультов (4000 человек).

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Более ранние исследования, проведенные преимущественно в Европе, показали, что шум может оказывать вредное воздействие на сердечно-сосудистое здоровье. Также некоторые ученые установили связь между регулярным влиянием шума и инфарктом миокарда. Однако это первая работа, посвященная шуму и инсульту.

В сентябре 2022 года сотрудники Французского национального института здравоохранения и медицинских исследований Inserm выявили потенциальную связь между высоким уровнем приема сахарозаменителей сахара и риском сердечно-сосудистых заболеваний, например, инфаркта и инсульта.

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Елена Апазиди
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