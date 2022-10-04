Исследовано воздействие шума на риск развития инсульта

Noise & Health: каждые десять децибел шума увеличили риск инсульта на шесть процентов

Ученые из Монреальского университета (ESPUM) исследовали воздействие уличного шума на риск развития инсульта. Оказалось, что каждые последующие десять децибел увеличивают вероятность сосудистого заболевания на шесть процентов. Результаты работы описаны в журнале Noise & Health.

Для этого специалисты проанализировали данные 1,1 миллиона человек в период с 2000 по 2014 год. Полученную информацию сопоставили с замерами шума, которые были зарегистрированы 200 шумомерами. Более 25 тысяч человек госпитализировали с инсультом, что составила 2,4 процента населения в возрасте от 45 лет. Ишемических инсультов оказалось более чем в пять раз больше (около 21 тысячи пациентов ), чем геморрагических инсультов (4000 человек).

Более ранние исследования, проведенные преимущественно в Европе, показали, что шум может оказывать вредное воздействие на сердечно-сосудистое здоровье. Также некоторые ученые установили связь между регулярным влиянием шума и инфарктом миокарда. Однако это первая работа, посвященная шуму и инсульту.

В сентябре 2022 года сотрудники Французского национального института здравоохранения и медицинских исследований Inserm выявили потенциальную связь между высоким уровнем приема сахарозаменителей сахара и риском сердечно-сосудистых заболеваний, например, инфаркта и инсульта.