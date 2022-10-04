Под Москвой двух мобилизованных увезли из части в предынфарктном состоянии

Mash: двух мобилизованных увезли из воинской части под Москвой в предынфарктном состоянии

В Подмосковье двух мобилизированных россиян увезли из воинской части в предынфарктном состоянии. Об этом пишет Mash в Telegram-канале.

По данным издания, одному из мужчин 41 год. Мобилизованных россиян, которым стало плохо, госпитализировали в Коммунарку. Воинская часть, где они проходили подготовку, располагается близ парка «Патриот» в Наро-Фоминске.

Мужчин госпитализировали с разницей в 20 минут. Врачи поставили им предварительный диагноз нестабильная стенокардия.

За последние несколько дней в России зафиксировали несколько смертей мобилизованных. По последним данным, один из призывников умер в Новосибирской области — предварительно, мужчина скончался во сне.

В Свердловской области известно о гибели троих мобилизованных. Двое из них скончались на территории Еланского гарнизона учебного центра Минобороны в поселке Порошино, еще один — после отправки домой с территории воинской части.

В Омске мобилизованный умер после конфликта с сослуживцем в воинской части. После случаев гибели людей следователи выясняют причины случившегося.