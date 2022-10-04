Плющенко продолжил перепалку с Ягудиным и высмеял его достижения

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что Алексей Ягудин живет прошлыми заслугами

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) продолжил перепалку с чемпионом Игр Алексеем Ягудиным и высмеял его достижения.

«Кто-то арены ледовые строит, делает свои ледовые шоу лет 15, каждый день тренирует спортсменов, проводя по 8 часов на льду, а кто-то все до сих пор медали досчитать не может. Купи себе плед, сборник кроссвордов и подшивку газеты "Жизнь"», — написал Плющенко. Он заявил, что Ягудин живет прошлыми заслугами вместо того, чтобы развивать дело своей жизни.

2 октября Плющенко в интервью «Матч ТВ» заявил, что в настоящий момент Ягудин не умеет кататься на коньках и может лишь работать комментатором. В ответ на это Ягудин показал данные об очных встречах с Плющенко на турнирах, согласно которым он превосходит соперника по победам со счетом 14:8.

Помимо победы на Олимпиаде Ягудин четыре раза выигрывал чемпионат мира. Плющенко взял одно личное и одно командное золото Игр и дважды становился серебряным призером ОИ. На первенствах планеты Плющенко побеждал трижды.