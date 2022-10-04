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Захарова назвала позицию Дании по взрывам на «Северных потоках» противозаконной

Захарова назвала позицию Дании по авариям на «Северных потоках» гадкой и противозаконной

Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Позиция Дании относительно аварий на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» является противозаконной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Гадкую и противозаконную позицию в связи со взрывами на нитках газопровода "Северный поток-1" и "Северный поток-2" занимают власти Дании, в исключительной экономической зоне которой, близ о.Борнхольм, в ночь на 26 сентября была осуществлена диверсия», — отметила дипломат.

Захарова напомнила, что глава МИД Дании Йеппе Кофод призвал своих представителей в Нью-Йорке отказаться от участия в созванном Россией специальном заседании СБ ООН, на котором и предполагалось обсудить аварии. Министр объяснил неучастие тем, что Москва пытается отвлечь внимание от событий на Украине.

По словам представителя МИД России, Россия привела только факты и прямые цитаты заявлений на высшем и высоком уровнях, указывающие на заинтересованность ряда иностранных государств, в первую очередь США и Польши.

26 сентября на «Северных потоках» произошли взрывы. Четыре утечки были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. Nord Stream заявил о беспрецедентных разрушениях. В Европе, США и России назвали случившееся диверсией.

3 октября «Газпром» сообщил, что давление в поврежденных газопроводах «Северного потока» стабилизировалось. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился назвать сроки восстановления повреждений.

Марина Совина
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