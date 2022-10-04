Экономист рассказал о дилемме западных ЦБ

Аналитик Самиев: ЦБ западных стран встали перед дилеммой

Центральные банки западных стран встали перед дилеммой: снижение ключевых ставок ведет к неконтролируемому росту инфляции, повышение — к стагнации экономики, которая и так находится в тревожном состоянии из-за текущего общемирового кризиса. Об этом «Ленте.ру» рассказал генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

В ООН призвали мировые ЦБ прекратить повышение ставок. По словам представителей организации, подобный подход ведет к рецессии и особенно болезненно сказывается на малообеспеченных гражданах. Также сообщается, что инфляция в Турции обновила рекорд с начала века, составив 83,5 процента, — страна стала одной из немногих, кто отказался от политики повышения ставок.

Экономическая дилемма

«Дилемма между повышением и понижением состоит, по сути, в выборе между высокой инфляцией и спадом в экономике, — сказал Самиев. — При этом, даже в условиях высокой инфляции, которую дает низкая ключевая ставка, экономическая активность может оставаться в пределах нормы. Страна получает проблему в виде роста цен, но экономика не впадает в рецессию».

Второй вариант, по словам аналитика, — сдерживание инфляции через рост ставок. Экономика при этом стимулируется инвестициями, ведь в таком случае их доходность растет, так что теоретически даже такой формат мог бы поддержать экономику. Но при этом в ситуации роста ставок кредит дорожает, а, значит, темпы роста все равно падают, начинается переход к стагнации или даже к падению.

«Более чем в половине стран мира инфляция на сегодняшний день является двузначной. Такого не было последние 40 лет. Поэтому денежные регуляторы начали движение в сторону повышения ставок, чтобы бороться с таким трендом, ведь без контроля страны могут столкнуться не просто с высокой, но даже с гиперинфляцией», — предупредил Самиев.

Но понятно, что очевидное последствие здесь — снижение экономической активности ввиду роста стоимости кредитов Павел Самиев аналитик

Показательный пример

Самиев напомнил, что Центральные банки не зависят не только от международных организаций, таких как ООН, но и от властей, исполнительных органов своих государств. Потому маловероятным кажется то, что регуляторы прислушаются к призыву.

«Политика в отношении ставок, борьбы с инфляцией — исключительно вопрос компетенций Центральных банков. Это их выбор. Едва ли кто-то сможет навязать им свою позицию. Поэтому и в понижение ставок я не верю — у ООН здесь нет ни полномочий, ни соответствующего авторитета», — убежден аналитик.

И все же случаи снижения ставки при рекордном росте инфляции существуют. Наиболее ярким примером собеседник «Ленты.ру» считает Турцию, где на фоне высочайшей инфляции ЦБ уже не первый раз идет именно на понижение ставки. При этом экономика чувствует себя довольно неплохо с точки зрения активности.

«Впрочем, происходит это не только из-за политики ЦБ, но и ввиду того, что страна оказалась транзитным хабом, в том числе для России, она получила определенные транспортные бенефиты на экспорт и импорт. Регулятор не смущает даже падение лиры, он все равно сделал выбор в пользу снижения ставок, жертвуя при этом высокой инфляцией», — рассказал Самиев.

Напомним, чт инфляция в Турции ускоряется 16 месяцев подряд, несмотря на заверения руководства страны в том, что вскоре тренд изменится. В последний раз турецкий ЦБ опустил ставку 22 сентября до 12 процентов. При этом Эрдоган намерен довести снижение до 10 процентов.