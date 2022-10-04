В Совфеде отреагировали на указ Зеленского об отказе от переговоров с Путиным

Сенатор Цеков: при отказе Зеленского говорить с Путиным это сделает следующий президент

При отказе президента Украины Владимира Зеленского вести переговоры с его коллегой Владимиром Путиным это будет делать следующий глава страны. Такое мнение выразил сенатор Сергей Цеков, чьи слова приводят «Известия».

«У него головокружение от временных успехов. Он считает, что он уже всех победил, всех разбил, это очевидно. Конечно, это его характеризует как человека далекого от того, чтобы быть государственником в полном смысле этого слова», — считает член Совфеда.

По словам политика, решения главы Украины не означает, что дальнейшие переговоры невозможны, так как в случае отказа разговаривать с Путиным этим будет заниматься его преемник.

Ранее Зеленский официально ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с Путиным. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва будет ждать изменения позиции главы Украины. Также он допустил, что в данной ситуации Россия может подождать следующего после Зеленского президента.