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Тарасова обратилась к Ягудину и Плющенко после их перепалки

Тарасова заявила, что Алексей Ягудин и Евгений Плющенко не выяснят отношения на льду

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к олимпийским чемпионам Алексею Ягудину и Евгению Плющенко после их перепалки. Ее слова приводит Sport24.

«Какие диалоги и тем более соревнования? Какая разница, у кого больше наград? Как им выяснять отношения? Точно не на льду», — заявила Тарасова, обратив внимание на то, что фигуристы не работают давно.

2 октября Плющенко в интервью «Матч ТВ» заявил, что в настоящий момент Ягудин не умеет кататься на коньках и может лишь работать комментатором. В ответ на это Ягудин показал данные об очных встречах с Плющенко на турнирах, согласно которой он превосходит соперника по победам со счетом 14:8.

Помимо победы на Олимпийских играх Ягудин четыре раза выигрывал чемпионат мира. Плющенко взял одно личное и одно командное золото Игр и дважды становился серебряным призером ОИ. На первенствах планеты Плющенко побеждал трижды.

Анастасия Борисова
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