Тихонов одной фразой оценил получение гимнасткой-чемпионкой гражданства США

Тихонов осудил получение олимпийской чемпионкой по гимнастике Назаренко гражданства США

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал получение олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Анастасией Назаренко гражданства США. Его слова приводит Sport24.

Тихонов фразой «это не красит наших спортсменов» оценил произошедшее. Он подчеркнул, что осуждает смену гражданства в тяжелые для России времена, добавив, что крупные российские бизнесмены имеют по несколько паспортов.

О получении Назаренко гражданства США сообщалось 3 октября. 29-летняя гимнастка, переехавшая в страну несколько лет назад, устроила вечеринку в честь этого события.

Помимо золота Олимпийских игр в активе уроженки Калининграда три высшие награды чемпионатов мира. Кроме того, Назаренко в составе сборной России трижды выигрывала чемпионат Европы.