Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Марсель
4:1
Завершен
Спортинг
Лига чемпионов|Группа D. 3-й тур
Аякс
1:2
1-й тайм
live
Наполи
Лига чемпионов|Группа A. 3-й тур
Айнтрахт Ф
0:0
1-й тайм
live
Тоттенхэм Хотспур
Лига чемпионов|Группа D. 3-й тур
Интер М
0:0
1-й тайм
live
Барселона
Лига чемпионов|Группа C. 3-й тур
Ливерпуль
1:0
1-й тайм
live
Рейнджерс
Лига чемпионов|Группа A. 3-й тур
Спорт

Тихонов одной фразой оценил получение гимнасткой-чемпионкой гражданства США

Тихонов осудил получение олимпийской чемпионкой по гимнастике Назаренко гражданства США

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал получение олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Анастасией Назаренко гражданства США. Его слова приводит Sport24.

Тихонов фразой «это не красит наших спортсменов» оценил произошедшее. Он подчеркнул, что осуждает смену гражданства в тяжелые для России времена, добавив, что крупные российские бизнесмены имеют по несколько паспортов.

О получении Назаренко гражданства США сообщалось 3 октября. 29-летняя гимнастка, переехавшая в страну несколько лет назад, устроила вечеринку в честь этого события.

Помимо золота Олимпийских игр в активе уроженки Калининграда три высшие награды чемпионатов мира. Кроме того, Назаренко в составе сборной России трижды выигрывала чемпионат Европы.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
МИД России вызвал посла Казахстана из-за ситуации вокруг украинского дипломата
Пентагон заявил о непричастности США к диверсии на «Северных потоках»
Глава Shell счел труднореализуемым ввод предельных цен на российскую нефть
В Азербайджане заявили об обнаруженных захоронениях военных в Карабахе
Минобороны сообщило об инциденте с российским Ан-26 и беспилотниками США в Сирии
Тихонов одной фразой оценил получение гимнасткой-чемпионкой гражданства США
В Москве выросли цены на один тип жилья
США призвали Северную Корею к срочной встрече
Белый дом не увидел признаков подготовки России к применению ядерного оружия
Белый дом подтвердил намерение Байдена баллотироваться на выборах в 2024 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.