США подсчитали выгоду стран от введения потолка цен на российскую нефть

Минфин США: потолок цен на нефть из РФ сэкономит 160 млрд долларов развивающимся странам

Введение странами ценового ограничения на экспорт российской нефти может сэкономить 160 миллиардов долларов в год для развивающихся стран, пишет Financial Times со ссылкой на Министерство финансов США.

По подсчетам ведомства, введение ценового потолка на российскую нефть позволит 50 крупнейшим развивающимся странам, а также странам с низким уровнем дохода сэкономить миллиарды. По мнению властей США, у стран, закупающих сырье, есть серьезный стимул извлечь выгоду из ограничительных мер. В основном речь идет об Индии и Китае.

Какой именно уровень ценового потолка позволит странам сэкономить указанную сумму, Минфин не уточнил. В ведомстве добавили, что Европа и Центральная Азия больше всего зависят от импорта нефти, на который приходится 4,7 процента ВВП региона. В 16 развивающихся странах этот показатель — более пяти процентов ВВП.

Страны «Большой семерки» пока не согласовали уровень, на котором установят потолок цен, но собираются сделать это в ближайшие недели. Механизм вступит в силу 5 декабря. Власти США будут вводить ценовой потолок в три этапа — один предел будет установлен для сырой нефти и два для менее и более дорогостоящих нефтепродуктов. При этом они не планируют наказывать вторичными санкциями покупателей российской нефти по цене выше предельной.