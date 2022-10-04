У обезьян обнаружили потенциально смертоносные для человека вирусы

Cell: у обезьян обнаружили смертоносный геморрагический вирус, способный перейти на людей

Ученые Университета Колорадо в Боулдере обнаружили, что потенциально смертоносные вирусы, принадлежащие малоизвестному семейству и эндемичные для диких африканских приматов, могут начать заражать людей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell.

Специалисты изучили патогенность артеривирусов, которые распространены среди свиней и лошадей, но недостаточно изучены среди нечеловеческих приматов. Особое внимание они уделили вирусу обезьяньей геморрагической лихорадки (SHFV), который вызывает смертельную болезнь, аналогичную болезни, вызванной вирусом Эбола. Эта инфекция вызывала смертоносные вспышки среди макак, содержащихся в неволе, начиная с 1960-х годов.

Оказалось, что молекула CD163, являющаяся рецептором, играет ключевую роль в инфекции, позволяя вирусу проникать в клетки-мишени. Человеческая версия этого рецептора также хорошо связывается с SHFV, что делает вирус опасным для людей. Подобно вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) и его предшественнику вирусу иммунодефицита обезьян (SIV), артеривирусы обезьян также, по-видимому, атакуют иммунные клетки, выводя из строя ключевые механизмы защиты и сохраняясь в организме на длительный срок.

Хотя до сих пор не было зафиксировано ни одного случая заражения человека, авторы призывают к бдительности, которая может помочь избежать новую пандемию.

Среди животных по всему миру циркулируют тысячи уникальных вирусов, большинство из которых не вызывают никаких симптомов. В последние десятилетия все большее число вирусов перешло к людям, у которых иммунная система не была адаптирована к новым патогенам. Они включают в себя ближневосточный респираторный синдром (MERS), вызвавший вспышку в 2012 году, коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV) в 2003 году и SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19) в 2020 году.