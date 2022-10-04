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Названы вызывающие сердечные заболевания злаки

Medical Xpress: обработанные злаки увеличили риск развития сердечного заболевания

Фото: Jane Duursma / Unsplash

Иранские ученые назвали злаки, которые могут способствовать развитию сердечных заболеваний. Выводы исследования будут представлены на 13-м конгрессе кардиологического общества Эмиратов, краткое содержание приводит Medical Xpress.

В исследовании приняли участие 2099 человек с преждевременной ишемической болезнью сердца (PCAD), где средний возраст женщин составил 70 и более лет, мужчин — 60 и более лет. Также в работу включили 1168 здоровых пациентов в качестве контрольной группы. Всех испытуемых опросили об их диете, в частности о количестве и частоте потребления цельного и обработанного зерна.

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После корректировки результатов, оказалось, что те, кто постоянно принимал очищенные злаки, имел повышенный риск развития PCAD. В то же время включение в диету цельного зерна приводило к пропорциональному снижению вероятности этого заболевания.

В сентябре сотрудники Университета штата Миннесота в США заметили, что употребление грецких орехов в раннем возрасте связано большей физической активностью, склонностью к здоровому питанию и меньшим риском сердечных заболеваний в будущем.

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Елена Апазиди
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