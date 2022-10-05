Болгария вывела из-под санкций российских поставщиков автомобильного топлива

Кабмин Болгарии вывел из-под санкций российских поставщиков автомобильного топлива

Техническое правительство Болгарии вывело российских поставщиков автомобильного топлива из-под санкций из-за нехватки горючего, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина. Мера будет действовать более двух лет — до конца 2024-го.

«Разрешается заключение новых государственных контрактов и рамочных соглашений с поставщиками автомобильного топлива из Российской Федерации после 10 октября 2022 года. Исключение вводится в связи с необходимостью обеспечения автомобильным топливом нормальной работы государственных органов и других структур с целью охраны общественного порядка, жизни и здоровья граждан Болгарии и национальной безопасности», — сказано в сообщении.

Как пишет агентство, в Болгарии российскому «Лукойлу» принадлежит нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Нефтохм Бургас» и сеть заправок. Компания является лидером на местном розничном рынке топлива — в конце сентября болгарский антимонопольный орган даже начал проверку в отношении ее подразделения из-за подозрений в нарушении конкуренции на рынке топлива страны.

Ранее председательствующая в Евросоюзе Чехия заявила, что страны блока договорились о потолке цен для российской нефти. При его превышении будет запрещена транспортировка топлива по морю третьим странам. Предполагается также запрет на сопутствующие услуги.