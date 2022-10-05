Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Посол России Бородавкин обсудил в МИД Казахстана ситуацию вокруг посла Украины

Посол РФ обсудил в МИД Казахстана ситуацию вокруг желавшего убивать русских посла Украины

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

5 октября посол России в Казахстане Алексей Бородавкин обсудил в министерстве иностранных дел республики ситуацию вокруг посла Украины Петра Врублевского, который ранее призывал убивать русских. Об этом сообщает РИА Новости.

«Встреча состоялась. Все то, что сказано в комментарии (официального представителя МИД России Марии — прим. «Ленты.ру») Захаровой вчера, все это обсуждалось», — рассказал российский посол.

4 октября посла Казахстана Ермека Кошербаева вызвали в МИД России из-за ситуации вокруг украинского посла Врублевского. По словам Захаровой, казахстанская сторона обещала выслать украинского дипломата, который призывал убивать как можно больше русских, из страны в сжатые сроки, однако этого не сделала.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили об атаке дронов-камикадзе в 100 километрах от Киева
Глава региона России рассказал о готовности мобилизоваться и собранном вещмешке
Арт-директор Моисеева прокомментировал версию об убийстве певца
Нацбанк Украины возглавит близкий друг главы офиса Зеленского
Российский бюджет недополучил 22,7 миллиарда рублей
В ДНР рассказали об успехах на угледарском направлении
Американского рэпера Half Ounce застрелили во время разговора с беременной женой
Скрывающийся в Лондоне ичкериец Закаев попал под следствие за видео в пользу ВСУ
В МВД ЛНР назвали число наемников со стороны Украины в направлении к Луганску
Тарасова оценила перспективы Загитовой в роли ведущей «Ледникового периода»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.