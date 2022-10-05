Посол России Бородавкин обсудил в МИД Казахстана ситуацию вокруг посла Украины

Посол РФ обсудил в МИД Казахстана ситуацию вокруг желавшего убивать русских посла Украины

5 октября посол России в Казахстане Алексей Бородавкин обсудил в министерстве иностранных дел республики ситуацию вокруг посла Украины Петра Врублевского, который ранее призывал убивать русских. Об этом сообщает РИА Новости.

«Встреча состоялась. Все то, что сказано в комментарии (официального представителя МИД России Марии — прим. «Ленты.ру») Захаровой вчера, все это обсуждалось», — рассказал российский посол.

4 октября посла Казахстана Ермека Кошербаева вызвали в МИД России из-за ситуации вокруг украинского посла Врублевского. По словам Захаровой, казахстанская сторона обещала выслать украинского дипломата, который призывал убивать как можно больше русских, из страны в сжатые сроки, однако этого не сделала.