Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Челси
Сегодня
22:00 (Мск)
Милан
Лига чемпионов|Группа E. 3-й тур
Анастасия Потапова
Завтра
12:00 (Мск)
Тамара Зиданшек
Монастир
Магдалена Фрех
Завтра
12:00 (Мск)
Вероника Кудерметова
Монастир
Онс Жабер
Завтра
12:00 (Мск)
Евгения Родина
Монастир
Спорт

Ягудин ответил высмеявшему его достижения Плющенко

Алексей Ягудин заявил, что Евгению Плющенко нужно брать пример с Этери Тутберидзе

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин ответил на критику со стороны двукратного победителя Игр Евгения Плющенко. Соответствующий пост опубликован в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ягудин посоветовал Плющенко меньше говорить и больше побеждать. «Возьми пример с Этери Георгиевны Тутберидзе. Это я шоумен, любитель кроссвордов могу много говорить. А ты работай, Женечка!» — обратился он к бывшему сопернику. Ягудин добавил, что не живет прошлым и ему наплевать на все, что было 20 лет назад.

2 октября Плющенко в интервью «Матч ТВ» заявил, что в настоящий момент Ягудин не умеет кататься на коньках и может лишь работать комментатором. В ответ на это Ягудин показал данные об очных встречах фигуристов на турнирах, согласно которым он превосходит соперника по победам со счетом 14:8. После Плющенко высмеял Ягудина за жизнь прошлыми заслугами вместо развития дела своей жизни.

Помимо золота Олимпиады, в активе Ягудина четыре победы на чемпионатах мира. Плющенко взял одно личное и одно командное золото Игр и дважды становился серебряным призером ОИ. На первенствах планеты Плющенко побеждал трижды.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался о переформатировании специальной военной операции в КТО
Новые нефтяные антироссийские санкции ЕС разъяснили
Херсонские власти эвакуировали жителей сел в «серой зоне»
Названа причина отсутствия песен Пугачевой в эфире «Русского радио»
Опубликовано фото москвички-участницы конкурса «Миссис Вселенная 2022»
Стало известно о пострадавших при ударе ВСУ по гостинице в Херсоне
Китай провел противолодочные учения в зоне активности ВМС США
В Киргизии назначили нового спикера парламента
В Подмосковье у подростка в руках взорвалась самодельная бомба
На польском телевидении Путина провозгласили президентом Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.