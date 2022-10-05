Ягудин ответил высмеявшему его достижения Плющенко

Алексей Ягудин заявил, что Евгению Плющенко нужно брать пример с Этери Тутберидзе

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин ответил на критику со стороны двукратного победителя Игр Евгения Плющенко. Соответствующий пост опубликован в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ягудин посоветовал Плющенко меньше говорить и больше побеждать. «Возьми пример с Этери Георгиевны Тутберидзе. Это я шоумен, любитель кроссвордов могу много говорить. А ты работай, Женечка!» — обратился он к бывшему сопернику. Ягудин добавил, что не живет прошлым и ему наплевать на все, что было 20 лет назад.

2 октября Плющенко в интервью «Матч ТВ» заявил, что в настоящий момент Ягудин не умеет кататься на коньках и может лишь работать комментатором. В ответ на это Ягудин показал данные об очных встречах фигуристов на турнирах, согласно которым он превосходит соперника по победам со счетом 14:8. После Плющенко высмеял Ягудина за жизнь прошлыми заслугами вместо развития дела своей жизни.

Помимо золота Олимпиады, в активе Ягудина четыре победы на чемпионатах мира. Плющенко взял одно личное и одно командное золото Игр и дважды становился серебряным призером ОИ. На первенствах планеты Плющенко побеждал трижды.

