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Онколог предупредил о факторах развития доброкачественной опухоли груди у мужчин

Врач Назлиев: узловая гинекомастия у мужчин развивается на фоне злоупотребления алкоголем

Фото: osseous / Flickr

Узловая гинекомастия у мужчин развивается на фоне гормональных нарушений и злоупотребления алкоголем, предупредил онколог-маммолог Данаил Назлиев. В своем Telegram-канале он назвал факторы развития доброкачественной опухоли груди у мужчин.

Узловая гинекомастия, рассказал врач — это доброкачественная опухоль молочной железы, которая характеризуется образованием плотного инфильтрата в железистой ткани. «Как правило, такая опухоль локализуется в одной груди, но бывают и случаи, когда поражаются обе молочные железы», — объяснил он.

Спровоцировать развитие узловой гинекомастии, по словам Назлиева, могут гормональные нарушения, заболевания эндокринной системы, некоторые лекарственные препараты, злоупотребление алкоголем, анаболические стероиды. «Самым распространенным симптомом узловой гинекомастии является появление плотной шишки под соском. По мере роста опухоли сосок начинает втягиваться, а кожа вокруг него становится тоньше», — рассказал онколог, добавив, что в запущенных случаях опухоль может достигать больших размеров и вызывать сильную боль.

При появлении симптомов гинекомастии Назлиев посоветовал обратиться к маммологу.

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Александра Лисица
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