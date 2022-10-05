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Врач указала на опасную при храпе позу сна

Врач София Черкасова: поза на спине при храпе грозит остановкой дыхания

Фото: Felix Horhager / dpa / Globallookpress.com

Поза лежа на спине при храпе грозит остановкой дыхания во сне, предупредила врач-сомнолог София Черкасова. На опасную при храпе позу она указала в беседе с изданием News.ru.

По словам Черкасовой, некоторые женщины спят на спине, чтобы у них не «помялось» лицо и не образовывались морщины. «Но вместо ожидаемого эффекта они просто-напросто приобретают проблемы со сном. Если же исходить из вопроса физического здоровья, то положение на спине потенциально может быть опасно для людей, предрасположенных к храпу», — сказала она.

Черкасова обратила внимание на то, что в таком положении и сам храп, и риск остановки дыхания во сне кратно усиливаются.

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Александра Лисица
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