Врач указала на опасную при храпе позу сна

Врач София Черкасова: поза на спине при храпе грозит остановкой дыхания

Поза лежа на спине при храпе грозит остановкой дыхания во сне, предупредила врач-сомнолог София Черкасова. На опасную при храпе позу она указала в беседе с изданием News.ru.

По словам Черкасовой, некоторые женщины спят на спине, чтобы у них не «помялось» лицо и не образовывались морщины. «Но вместо ожидаемого эффекта они просто-напросто приобретают проблемы со сном. Если же исходить из вопроса физического здоровья, то положение на спине потенциально может быть опасно для людей, предрасположенных к храпу», — сказала она.

Черкасова обратила внимание на то, что в таком положении и сам храп, и риск остановки дыхания во сне кратно усиливаются.

Ранее врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Александр Леткин в беседе с «Лентой.ру» назвал основные причины и побочные эффекты храпа. По его словам, опасен для здоровья не сам храп, а его последствия — в частности, синдром острого апноэ сна.