В Европе добились исключений из новых санкций против России

EUobserver: Италия и Бельгия добились исключений из новых санкций против России на 2 года

Новый запрет Евросоюза на импорт продукции сталелитейной промышленности из России не будет распространяться на Италию и Бельгию. Об этом сообщает портал EUobserver со ссылкой на источники.

Государства смогут продолжать закупки стальной продукции в России в течение двух лет. Исключений из новых санкций также добилась Венгрия — ее не коснется введение потолка цен на трубопроводную нефть из России.

Портал также отметил, что из нового санкционного списка убрали российскую алмазодобывающую компанию «Алроса». ЕС передумал вводить ограничения после того, как бельгийские дипломаты и лоббисты Антверпенского алмазного центра предупредили, что санкции против «Алросы» обойдутся потерей тысяч рабочих мест в городе, где находится крупнейшая в мире алмазная биржа.

О договоренности стран блока по новому пакету санкций против России стало известно 5 октября. Меры предусматривают установление потолка цен на российскую нефть, при превышении которого будет запрещена ее транспортировка по морю третьим странам, запрет на сопутствующие услуги, а также некоторые виды стальной продукции, пластика, химикатов.